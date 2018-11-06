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DHA YURT;İKİ FİRMA SAHİPLERİNİN MARKA TARTIŞMASI, CİNAYETLE BİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

ADANA'da çay paketleme firması sahipleri arasında çıkan marka tartışmasında Muhittin Dağoğlu (48) bıçaklaranak öldürüldü.

ADANA'da çay paketleme firması sahipleri arasında çıkan marka tartışmasında Muhittin Dağoğlu (48) bıçaklaranak öldürüldü.
Olay, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. 'Rebine' adlı çay pateleme firmasının sahibi Muhittin Dağoğlu ile aynı sektörde faaliyet gösteren 'Rebin' adlı firmanın sahibi Nezir Demirtaş arasında marka benzerliği yüzünden tartışma çıktı. Birbirlerine saldıran taraflar, kavganın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Aile büyüklerinin araya girmesiyle taraflar şikayetlerini geri çekti. Olay günü tekrar karşılaşan Dağoğlu ve Demirtaş arasında yine kavga çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Demirtaş'ın çocukları Fatih Demirtaş ve (19) ve H.D (16) de kavgaya karıştı. Kavgada, Muhittin Dağoğlu boğazından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Dağoğlu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılmadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçağı kullanan H.D. ile ağabeyi Fatih ve babaları Nezir Demirtaş'ı gözaltına aldı. Yaşı küçük olduğu için H.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 oğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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- Zanlının adliye binasına getirilişi
- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi
- Adli Tıp Kurumu Tabelası
- Adana adliyesi dış görüntüsü

SÜRE:01'54" BOYUT:211 MB
Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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