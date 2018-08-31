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DHA YURT:KARASU'DA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, DENİZE GİRMEK YASAKLANDI(ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

VALİ BALKANLIOĞLU: HASTALIK KONTROL ALTINA ALINDI SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bayram tatilinden bu yana Karasu ilçesinde kusma ve ishal şikayetiyle başvuranların sayısının 7 bin 154 olduğunu, denizden alınan numunelerin ise temiz çıktığını belirterek, "Alınan tedbirlerle hastalık kontrol altına alındı.

VALİ BALKANLIOĞLU: HASTALIK KONTROL ALTINA ALINDI

SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bayram tatilinden bu yana Karasu ilçesinde kusma ve ishal şikayetiyle başvuranların sayısının 7 bin 154 olduğunu, denizden alınan numunelerin ise temiz çıktığını belirterek, "Alınan tedbirlerle hastalık kontrol altına alındı. Birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkacağının müjdesini verdiler" dedi.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kurban Bayramı tatilinde Karasu'da başlayan kusma ve ishal şikayetleri, deniz suyunun renk değiştirmesi ve ilçede ortaya çıkan kaçak su bağlantılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince yapılan denetimlerde 827 kaçak su bağlantısının bulunması ile ilgili konuşan Vali Balkanlıoğlu, "İlçede uygun altyapı 65 bin ve 1 milyona elbette yetmiyor. Belediyemizin o konuda hummalı çalışmaları var. Altyapıyı yenileme ve iyileştirme çalışması devam ediyor. Şimdi vatandaşlar da kontrolsüz bir şekilde, normalde izinli olması lazım bahçelerine, avlularına kuyular vurmuşlar, havuzlarını dolduruyorlar. Bazen kullanma bazen de içme suyunu kendi imkanları ile temin etmişler. Kimisi foseptiğe yakın yapılınca her türlü hastalığa da davetiye çıkarıyor. Şimdi insanlar içmese bile duş alırken, gargara yaptığında bir kısmı da midesine kaçabiliyor" dedi.

7 BİN 154 BAŞVURU OLDU
İlçede ishal vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanlığı Erken Uyarı Daire Başkanlığı'nın Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nü uyardığını belirten Balkanlıoğlu, "Tüm hastalıklar ve müracaatlar Sağlık Bakanlığı'na da ulaşıyor. Bazı hastalık türleri ihbar kabul ediliyor. İshal vakaları artınca Erken Uyarı Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğümüzü uyarıyor. Hastalık kontrol altına alındı. Bugüne kadar 7 bin 154 müracaat oldu. Bunlardan bazıları yazları sıklıkla karşılaşılan ishal vakaları. Şimdi Norovirüs enfeksiyonu ortaya çıkınca her türlü ishal vakasını da acaba norovirüs mü? diye müracaat ediyorlar. Alınan tedbirlerle hastalık kontrol altına alındı. Birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkacağının müjdesini verdiler" diye konuştu.

'YAPILAN TAHLİLLERDE KARASU'NUN DENİZİ TEMİZ ÇIKTI'
Karasu'da sudan tedbir amaçlı alınan numune sonuçlarının temiz çıktığını duyuran Balkanlıoğlu, "Norovirüs vakasının ardından denizde de renk değişmesi olunca, denizden de numune alınıp, ayrıca deniz suyundan bulaşacak hastalık olur da yeniden halkımız sıkıntı yaşar diye tedbir anlamında denize girmek yasaklandı. Oradan alınan numuneler çok şükür temiz çıktı. Ancak müşahit numuneler tekrar tekrar teste tabi tutuluyor. Zannedersem denizde bir sıkıntı olmadığı da birkaç gün içerisinde açıklanacak. Bu renk değişikliği denizde çeşitli etkenlerden, doğal tabi olaylardan da denizlerde renk değişimi olabiliyor. Yapılan tahlillerde Karasu'nun denizi temiz çıktı çok şükür ama son tetkikler yapılıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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Karasu'dan görüntüler
Vali ile röp.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -
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