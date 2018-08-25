DHA YURT:Kastamonu'da 20 hektar alan kül oldu (EK)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklama; Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı Köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdaheleler sonucu saat 11.10 itibariyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
KASTAMONU/DHA
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