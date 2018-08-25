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DHA YURT:Kastamonu'da 20 hektar alan kül oldu (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklama; Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı Köyü sınırına yakın alanda  dün başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdaheleler sonucu saat 11.10 itibariyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  KASTAMONU/DHA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklama; Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı Köyü sınırına yakın alanda dün başlayan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdaheleler sonucu saat 11.10 itibariyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KASTAMONU/DHA

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