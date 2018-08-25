DHA YURT:KİLİS'TE FIRINDA YANGIN; MAHSUR KALANLAR VAR (1)

KİLİS'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fırının bulunduğu binadaki 2 dairede mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki ekmek fırınında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızarcılar Sokak'taki Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın nedeniyle binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ve mahsur kalanların tahliyesi sürüyor.
Görüntü Dökümü
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- Olay yeri
- Fırındaki yangın
- Ekiplerin müdahalesi
- Mahsur kalanlar
- Genel ve detay görüntüler
(Haber - Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
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