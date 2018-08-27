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DHA YURT:NEHRE ATLAYAN KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 08:46 | Son Güncelleme

ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'ne atlayan Esme M.

ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'ne atlayan Esme M. (38), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının Girne Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atladığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polisler, suyun yüzeyinde sırt üstü hareketsiz duran kadına, kıyıya yüzmesi için çağrıda bulundu. Kadının, polisin çağrılarını yanıtsız bırakması üzerine yüzme bilen iki kişi, suya girdi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kıyıya çıkarıldı. İsminin Esme M. olduğu belirlenen kadının titrediğini gören bir kişi, tişörtünü çıkarttı, onun üzerine örttü. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen Esme M., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Esme M.'nin intihara teşebbüs nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Nehirdeki kadından görüntü
- Polisin koşarak hayat götürmesi
- Polislerin suya halat atması
- Bir vatandaşın kurtarmak için suya girebileceğini söylemesi
- Vatandaşın üzerindekileri çıkartıp suya girmesi
- İki vatandaşın üyezerek kadını çıkartması
- Kadının kıyıya getirilmesi
- Kadının polisler ve vatandaşlarca taşınıp, çimlere uzandırılması
- Polilerin kadının yuttuğu suyu boşaltması için yan yatırması
- Kadının başındaki sağlık görevlilerinden görüntü
- Kadının sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansın gidişi
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'14" Boyut: 599 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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