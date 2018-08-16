HABER

DHA YURT,OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in (34) memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü.Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekerek'in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek'e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi.

ADIYAMAN'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in (34) memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü.Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekerek'in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek'e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini alınca fenalaşan diyaliz hastası Necati Tekerek'e, evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahe etti. Tekerek ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, mahalleye taziye çadırı kuruldu.
Şehit Tekerek'in, 11 yıllık asker olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü
------------------------
- Şehit evine bayrak asılması
- Evin genel görüntüsü
- Evin önündeki kalabalık
- Evden çıkan sağlık ekipleri
- Şehit babasının ambulansa bindirilmesi
- Evin önünde bekleyen kalabalık
***
- Askeri ve sağlık görevlilerin şehit evine girişleri
- Ağlama sesleri
- Polis ve sivil araçlar
- Türk Bayrağının getirilmesi
- Şehit evine askerler tarafından Türk Bayrağının asılması
- Şehit annesinin ağlayarak dışarıya çıkartılması
- Ambulansa alınması
- Şehidin evi önünde bekleyen ambulans
- Şehit babasının sedye ile dışarıya çıkartılması

SÜRE:50" BOYUT:90 MB
SÜRE: 01'24" BOYUT: 44.7 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)
==========================================================

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Sinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestilerSinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestiler
Oğuz Gündoğdu: Marmara’da hareketlilik arttı, kısa vadede deprem yokOğuz Gündoğdu: Marmara’da hareketlilik arttı, kısa vadede deprem yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.