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DHA YURT;POLİS, FUHUŞ ÇETESİNİ ÇÖKERTMEK İÇİN TEMİZLİKÇİ GİBİ SOKAKLARI SÜPÜRMÜŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

ADANA'da, fuhuş yaptırdıkları kadınları piknik yapıyor izlenimi vererek izleyen çeteyi, polislerin çöpçü ve temizlikçi kılığına girerek yakaladığı öğrenildi.

ADANA'da, fuhuş yaptırdıkları kadınları piknik yapıyor izlenimi vererek izleyen çeteyi, polislerin çöpçü ve temizlikçi kılığına girerek yakaladığı öğrenildi. Havadan drone kamerayla saniye saniye havadan takip edilen çetenin görüntüleri de ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara operasyon düzenledi. 2 ay boyunca, teknik ve fiziki takip yapan polisler, operasyon için harekete geçti.

ÇETE PİKNİK YAPMIŞ

Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri şafak baskını ile yakaladı. Fuhuş çetesinin liderliğini 'Faça kral' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığı belirlendi. Mehmet Y.'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları arkasında 'Okul taşıtı' yazan minibüs ile gelerek piknik yaparken uzaktan kontrol ettiği ortaya çıktı. 12 kadına zorla fuhuş yaptıran çetenin ayrıca yeni kadınlar da bulduğu öğrenildi. Mehmet Y.'nin çete adına çalışmayan kadınlara, 'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz' diyerek tehdit ettiğini anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.'nin (17) fuhuştan sonra kadınları takip ederek, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.'ye fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı.

POLİS ÇÖPÇÜ VE TEMİZLİKÇİ OLDU

Çete üyelerinin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları da belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yol kenarında gözcülük yaptığı, polis ekipleri görünce kadınları arayarak, 'Emmiler geliyor' dediği, ayrıca müşterilere 'ekmek' dedikleri saptandı. Ekiplerin ise, operasyon öncesi drone kamerayla fuhuş çetesini havadan izlediği ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde ise, polislerin çöpçü ve temizlikçi kılığına girerek çevrede araştırma yaptığı öğrenildi. Yol kenarında durarak müşteri bekleyen kadınların ise, çalılık alanlara girerek fuhuş yaptığı kazandığı paraları da yine aynı bölgede piknik yaparak izleme yapan çete üyelerine verdiği öğrenildi. Termal kamera ile de çekilen görüntülerde, müşteri bekleyen kadınlarla ilişkile girmek isteyenler yol kenarında 3-4 araçlık konvoy oluşturduğu görülüyor. Yakalanan 14 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Zanlıların adli tıp birimine getirİlmesi
- Adli tıp birimi dış görüntüsü
- Polis kamerası görüntüleri

Süre: 03'00" Boyut:332 MB
Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan keskinci ADANA,(DHA)

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