DHA YURT;POLİS, FUHUŞ ÇETESİNİ ÇÖKERTMEK İÇİN TEMİZLİKÇİ GİBİ SOKAKLARI SÜPÜRMÜŞ

ADANA'da, fuhuş yaptırdıkları kadınları piknik yapıyor izlenimi vererek izleyen çeteyi, polislerin çöpçü ve temizlikçi kılığına girerek yakaladığı öğrenildi. Havadan drone kamerayla saniye saniye havadan takip edilen çetenin görüntüleri de ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara operasyon düzenledi. 2 ay boyunca, teknik ve fiziki takip yapan polisler, operasyon için harekete geçti.

ÇETE PİKNİK YAPMIŞ

Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri şafak baskını ile yakaladı. Fuhuş çetesinin liderliğini 'Faça kral' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığı belirlendi. Mehmet Y.'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları arkasında 'Okul taşıtı' yazan minibüs ile gelerek piknik yaparken uzaktan kontrol ettiği ortaya çıktı. 12 kadına zorla fuhuş yaptıran çetenin ayrıca yeni kadınlar da bulduğu öğrenildi. Mehmet Y.'nin çete adına çalışmayan kadınlara, 'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz' diyerek tehdit ettiğini anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.'nin (17) fuhuştan sonra kadınları takip ederek, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.'ye fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı.