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DHA YURT:RUS KURTARMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı araştırma ve kurtarma gemisi 'RFS Seliger', Akdeniz'de düşen Rus askeri uçağı İl-20'yi aramak için bölgeye gidiyor.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı araştırma ve kurtarma gemisi 'RFS Seliger', Akdeniz'de düşen Rus askeri uçağı İl-20'yi aramak için bölgeye gidiyor.
Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı 60 metre uzunluğundaki araştırma ve kurtarma gemisi 'RFS Seliger' iki gün önce Sivastopol Limanı'ndan ayrıldı. Dün akşam üzeri İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, geceyi kötü hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi'nde geçirdi. Bu sabah saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giren araştırma ve kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerinde oldu.
Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen araştırma ve kurtarma gemisi, 36 millik boğaz geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne açılacak. Gemi, daha sonra ise geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de düşen Rus askeri İl-20 tipi uçağı aramak için Akdeniz'e inecek.
Tam donanımlı araştırma ve kurtarma gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapıyor.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale boğazından geçen rus arama kurtarma gemisinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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