HABER

DHA YURT:SURİYE’YE TANKERLERLE AKARYAKIT SEVKİYATI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

KİLİS'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor.

KİLİS'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen akaryakıtın, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
------------------------------
- Öncüpınar önünde bekleyen yakıt tankerleri
- Yakın tankerlerinin görüntüsü
- Yakın tankerlerini Öncüpınardan geçişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Muska yazan emekli imama gözaltıMuska yazan emekli imama gözaltı
Didingola Yaylası'nda horonlu şenlikDidingola Yaylası'nda horonlu şenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da kamyon alt geçide takıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

Bodrum maratonu için kayıtlar açıldı

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.