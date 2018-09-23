HABER

DHA YURT;TAKLA ATAN OTOMOBİL DEMİR DUBALARIN ÜZERİNE DÜŞEREK DURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 08:40 | Son Güncelleme

BURSA'da aşrı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil takla attıktan sonra yol kenarında bulunan demir dubanın üzerine düştü.

BURSA'da aşrı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil takla attıktan sonra yol kenarında bulunan demir dubanın üzerine düştü. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken 2 kişi hafif yaralandı. Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi Belediye binasının önünde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte gezen Özgür Ş.(23), aşırı hız nedeniyle kullandığı 16 ABP 64 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak kontrolden çıktı, ardından demir dubanın üzerine oturdu. Kazada İrfan Yokuş (23) araç içinde sıkışarak ağır yaralanırken, sürücü Özgür Ş. ile Umutcan G. (23) hafif yaralandı. Kazayı gören Bekçi ekipleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu koltuğunda sıkışan İrfan Yokuş'u sıkıştığı yerden kurtardı. 112 acil servis ekipleri yaralıları Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Yokuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
----------------------------
-Yaralının ambulansa bindirilişi
-Ambulansta müdahale ve ambulansın gidişi
-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detaylar

Süre: 1 dakika 36 saniye Boyut: 180 MB
Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

PARTNER'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!
Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetinizAhmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz
Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi

MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.