DHA YURT;TAKLA ATAN OTOMOBİL DEMİR DUBALARIN ÜZERİNE DÜŞEREK DURDU

BURSA'da aşrı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil takla attıktan sonra yol kenarında bulunan demir dubanın üzerine düştü. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken 2 kişi hafif yaralandı. Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi Belediye binasının önünde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte gezen Özgür Ş.(23), aşırı hız nedeniyle kullandığı 16 ABP 64 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak kontrolden çıktı, ardından demir dubanın üzerine oturdu. Kazada İrfan Yokuş (23) araç içinde sıkışarak ağır yaralanırken, sürücü Özgür Ş. ile Umutcan G. (23) hafif yaralandı. Kazayı gören Bekçi ekipleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu koltuğunda sıkışan İrfan Yokuş'u sıkıştığı yerden kurtardı. 112 acil servis ekipleri yaralıları Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Yokuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa bindirilişi

-Ambulansta müdahale ve ambulansın gidişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

Süre: 1 dakika 36 saniye Boyut: 180 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

