DHA YURT;TSK'DAN MENBİÇ'TE 40'INCI DEVRİYE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin Menbiç kentinde, 40'ıncı devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nca Menbiç'teki 40'ıncı devriyenin yapıldığı duyuruldu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta 04 Eylül 2018 tarihinde 40’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.
GAZİANTEP, (DHA)
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