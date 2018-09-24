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DHA YURT:Yunan polisi, kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye geri gönderdi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

YASADIŞI geçtikleri Yunanistan'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Yunan polisi tarafından yakalandı.

YASADIŞI geçtikleri Yunanistan'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Yunan polisi tarafından yakalandı. Bazılarının üzerindeki giysilerin çıkarıldığı kaçaklar, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmen, 1- 2 gün önce yasadışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı. Kaçaklar, bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Gece yarısı bazıları yarı çıplak kaçakları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla üzerlerini kapatmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğ uyaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi. Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşya, kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, "Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri'ne attılar. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler" dedi.

Ekiplerin bölgedeki aramaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Yakalanan kaçaklardan detaylar
Yarı çıplak ve üşüyen kaçaklar
Kadın ve çocuklar
Üzerine çuval giyen kaçaklar
Kaçakların durumu anlatması
Kaçakların hastaneye götürülmeleri
Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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