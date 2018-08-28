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DHA YURT;Yüzen boğanın yeni sahibi Haluk Levent oldu; adını 'Ferdinand' koydu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

BOĞA TESLİM ALINDI Rize'nin İyidere ilçesinde,  Kurban Bayramı'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı satın alan sanatçı Haluk Levent'in ekibi hayvanı teslim aldı.

BOĞA TESLİM ALINDI

Rize'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı satın alan sanatçı Haluk Levent'in ekibi hayvanı teslim aldı. Haluk Levent'in sosyal medyadaki 'AHBAP' adlı grubunun üyeleri, Trabzon'un Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde kamyona yüklediği hayvanı İzmir Çiftlik Hayvanları merkezine götürmek üzere yola çıktı.

'ASLINDA YÜZEREKDE İZMİR'E GİDERDİ'

Boğa sahiplerinden Zekeriya Balık, boğadan ayrılacaklarını için üzgün olduklarını söyledi. Balık, "Boğamızın Haluk beye gitmesi bizleri çok mutlu etti. Baya bir hikâyesi oldu boğanın. Pek çok macera yaşadı. Denizde 3 gün boyunca kaldı, yüzdü. Şimdi yeni sahibi Haluk Levent. Aslında kamyona gerek yoktu, boğamız yüzerek de İzmir'e gidebilirdi. SAS komandosu olacak bir boğamızdı. Kesilmesini zaten istememiştik, yeni evinde de inşallah iyi bakılır" dedi.

'ÖZGÜR OLMAK İÇİN YAŞAYACAK'

Boğayı teslim alan Trabzon AHBAP temsilci yardımcısı Sefa Yılmaz da, boğanın özgür olarak yaşam süreceğini belirtti. Yılmaz, "AHBAP olarak Haluk başkanımız bir görev verdiğinde yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz de Trabzon AHBAP olarak şehrimizde elimizden ne geliyorsa gerçekleştiriyoruz. Başkanımız yeni adı Ferdinand için de böyle bir görev verdi. Ferdinand'ın sahipleriyle anlaştığını söyledi. Biz de Trabzon'dan Of'a kadar geldik ve şimdi Ferdinand'ı insanlar tarafından istismara uğramış, engelli veya ölüme terk edilmiş hayvanlara yuva olan İzmir'deki Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Barınağı'na göndereceğiz. O barınağın sahibi Sibel Hanım ile de iletişim halindeyiz. Belki Ferdinand kurban olmak için doğdu ama belli ki şimdi, özgür olmak için yaşayacak. Uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı İzmir'de de Ferdinand'ı İzmir AHBAP ekibi karşılayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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Hayvanın kamyona yüklenmesi
Hayvan sahibi ile röp.
AHBAP grubu üyeleri ile röp.
Detaylar

( Haber: Fatih TURAN Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA )

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