DHA:Bakan Soylu:Terör örgütü uçak yapmaya çalışmış

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sınır ötesi operasyonlarla DAEŞ'ten temizlenen yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdiklerini belirterek, "Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar. Aynı şekilde kendi ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında, silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2500-3000 metre yükseklikte. Bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Jandarmalar Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği'nin (FIEP), Jandarma Genel Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de düzenlenen toplantısına katıldı. Soylu'ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti. 19 ülkenin jandarma komutanlarına seslenen Bakan Süleyman Soylu, küresel güvenlik anlamında çelişkilerle dolu bir yüzyıl yaşadıklarını söyledi.

SAYILARI AÇIKLADI

Birbirine resmi olarak savaş ilan etmiş ve orduları karşılıklı savaşan iki ülke bulunmadığını dile getiren Soylu, "Dünyada askeri harcamalar 2017 için 1.7 trilyon dolardır. Bugün Paris, Berlin ve Avrupa'nın birçok başkentinde ana caddelerde, meydanlarında, metro istasyonlarında makineli silahlarıyla özel harekat polisleri nöbet tutuyor. Bu nöbeti, terör örgütlerine karşı tutuyorlar. Bu örgütlerin kimisi DAEŞ gibi, İslam adına savaştığını söylüyor. Ama benim ülkemde, DAEŞ'e katılacağı için sınır geçiş yasağı konulan yabancı teröristler listesinde, AB vatandaşı olan 9 bin 394 kişi var. Aynı amaçla sınırı geçerken yakalanan AB vatandaşlarının sayısı ise 2011 yılından bugüne kadar toplam 916 kişi" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ UÇAK YAPMAYI DENEMİŞ

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de 40 yıldır cinayet işlediğini belirten Soylu, 2016 yılında AB ülkelerindeki uyuşturucuya bağlı ölümlerin yüzde 82'sine PKK'nın neden olduğunu aktardı. Örgütün uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti: "Avrupa'da haraç topluyorlar. AB ülkelerinde eğitim kampları var, bu kamplardan örgüte eleman temin ediyorlar. Aynı zamanda silah ve insan kaçakçılıgı da yapıyorlar. Yine bir çelişki, Amerika ile Suriye'nin arası yaklaşık 11 bin kilometre. Aynı Amerika'nın, Suriye'de 22 askeri üssü olduğu biliniyor, PKK'nın kolu olan YPG'ye tırlarla, uçaklarla silah gönderiyor. Sınır ötesi operasyonlarla DAEŞ'ten temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar. Aynı şekilde kendi ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında, silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2500-3000 metre yükseklikte. Bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor. Bugün kimin kiminle ve neden savaştığı belli olmayan bir güvensizlik ortamı içindeyiz. Radikalizm giderek artıyor ve küreselleşiyor. Terör ve şiddet bir yandan öldürürken, diğer yandan kendi alt yaşam sistemlerini kurguluyor. Düzensiz göçmenleri PYD 500 dolarla bir noktaya bırakıyor. DAEŞ de noktadan alıp yine 500 dolarını alıyor. Bu sahada birbiri ile çatışıyor gibi gözüken, ama gelir kaynakları ve örtüşen suçları 21'inci yüzyılda dünyanın başına beladır."

BATAN BOT NEDENİYLE ÖLEN SURİYELİ ÇOCUKLAR

Dün Suriyeli üç çocuğun hiç binmemesi gereken botun batmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Süleyman Soylu, "Biz bunu gelecek nesillere nasıl anlatırız? 12-13 yaşındaki çocuklar PKK, PYD tarafından dağa kaçırılıyor, cinsel istismarda bulunuyorlar aralarından ayrılmasın diye. 21'inci yüzyılda yükselen trend terördür. Bütün ülkeler bunun müsebbibiyiz. Bizden sonraki nesiller 21'inci asrı cinnet asrı olarak nitelendirebilir. Hiçbirimiz şehirlerin bu kadar yoğunlaştığı ortamda metroya binmekten korkan insanlar topluluğu olduğunu hayal edemezdik" dedi.

151 ÜLKEDEN 68 BİN 688 KİŞİYE ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Bugüne kadar yabancı terörist savaşçı olarak tespit edilmiş 151 ülkeden toplam 68 bin 688 kişiye ülkeye giriş yasağı koyduklarını belirten Bakan Soylu, "Sınırlarımızda yakaladığımız 100 farklı uyruktan toplam 6 bin 922 kişiyi de aynı gerekçeyle sınırdışı ettik. Sadece 2018 yılında toplam 295 önemli olayı, henüz hazırlık aşamasındayken engelledik. 2011 yılından bugüne kadar sadece DEAŞ ile ilgili 4 bin 540 kişiyi tutukladık. Bunların yarısına yakını yabancı uyrukluydu. Saydığım bütün bu terör örgütlerinin eylemleri dolayısıyla 2016 yılından bugüne kadar toplam 679 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

'270 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ'

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları sayesinde, bugüne kadar gelenlerden 270 bin 327 kişinin ülkesine döndüğünü dile getiren Soylu, 2011 yılından bugüne kadar batıya geçmek isteyen toplam 899 bin 336 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyledi. Bu yılki sayının ise 212 bin 201 olduğunu belirten Soylu, yeni yıldan bu yana 24 bin 500 Afganı, Afganistan ile anlaşarak ülkelerine gönderdiklerini söyledi. Göçü yönlendirmeye değil, göçü yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Soylu, Suriye kaynaklı göç için yaklaşık 32 milyar dolar harcadıklarını kaydetti. Kimseden para istemediklerini anlatan Soylu, "500 milyonluk nüfusu olan ve bu insanların asıl gitmek istediği yer olan Avrupa Birliği ve batının bu insanlarla paylaşacak yeterli ekmeği var. Sadece merhametimize ve çabamıza ortak olunmasını istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCUDAN ÖLENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Süleyman Soylu, PKK mağaralarında, fıçılar içinde afyon, eroin, captagon, ectasy ve diğer uyuşturucuları bulduklarını söyledi. 2018 yılı başından bugüne kadar 117 bin 37 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, "Sadece bu yıl 65 ton esrar, 14,5 ton eroin yakaladık. Bugün Mersin'de 100 kilo eroin, Antalya'da da 130 kilo ele geçirildi. 202 kilo afyon, 5.7 milyon ectasy tableti, 15,9 milyon captagon tableti yakaladık. Bana göre en önemli sayı, uyuşturucuya bağlı ölümlerdir. 2016'da Türkiye'de 920, 2017'de 941'di. Bu yıl bu sayıyı 149'a düşürmeyi başardık. Uyuşturucu meselesinde de dünyadan beklentilerimiz çok ama maalesef yaklaşım farklılıklarından dolayı bu beklentileri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

112'YE ÖDÜL

İçişleri Bakanlığı olarak en önemli avantajın, kolluk ve idari birimlerin aynı bakanlık çatısı altında bulunması olarak gösteren Soylu, dün akşamki bir gelişmeyi de komutanlarla paylaştı. Soylu "112 teşkilatımızın yeni nesil yazılımı, dünyanın öteki ucunda, dünyanın en önemli yeni nesil ödülünü aldı. Son dönemde bakanlığımız bünyesinde başlattığımız çoklu güvenlik yönetimi anlayışı ve yürüttüğümüz entegrasyon çalışmaları sayesinde kolluk faaliyetlerinde etkinliğimiz arttı. 2016 yılında başladığımız bu yeni yapılanmadan çok önemli sonuçlar elde ettik. Emniyet, sahil güvenlik ve jandarmamız ortak uyuşturucu ve düzensiz göçmen operasyonları yapıyor ve bunlar bütün rakamlara olumlu şekilde yansıyor" şeklinde konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bakan Süleyman Soylu, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda meydana gelen Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda da konuştu. Soylu, "Uluslararası işbirliğimizden hiç vazgeçmedik. Şeffaflıktan ve açıklıktan hiç vazgeçmedik. Hukuki süreçten vazgeçmedik. Aydınlatabilmek için bütün dünyayı sorumluluğa davet ediyorum. Ancak bunun karşısında başka bir olay ile karşı karşıyayız. FETÖ darbe yaptı. Darbecileri Interpol ağına bildiriyoruz. Ancak Interpol ağı bu darbecilerin orada yer almasına müsaade almıyor. Peki terörle nasıl mücadele edeceğiz? Bunların terörist olduğuna ikna edebilmek için acaba müttefik ülkelerimizde darbe mi planlamaları gerekir? Onların da mı aynı anlayışla karşı karşıya kalmaları gerekir? Bu çifte standarttır" diye konuştu. Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından komutanlarla aile fotoğraf çektirdi. Antalya'daki toplantı 25 Ekim'e kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Komutanlardan detay görüntü

-Komutanların ve soylunun aile fotoğraf görüntüleri

-Soylunun konuşması

-Toplantı salonundan detay görüntüler

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

