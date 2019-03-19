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DHAD DIŞ - BMW: 'Türkçe Yasağı’ iddiaları gerçek dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münih şehrindeki Bavyera Motor Tesisleri (BMW)’nin Garching tesislerinde ‘Türkçe konuşma yasağı’ getirildiğine dair iddialara dair işletmeden açıklama geldi.  Açıklamada, ’’120 ayrı milliyetten insan çalıştıran BMW tesislerinde, 'Türkçe konuşma yasağı' olması mümkün değil.

Muhsin Ceylan / Aachen (DHA) - Almanya’nın Münih şehrindeki Bavyera Motor Tesisleri (BMW)’nin Garching tesislerinde ‘Türkçe konuşma yasağı’ getirildiğine dair iddialara dair işletmeden açıklama geldi.

Açıklamada, ’’120 ayrı milliyetten insan çalıştıran BMW tesislerinde, 'Türkçe konuşma yasağı' olması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz’’ denildi.

Başta BİLD gazetesi olmak üzere ülke medyasında geniş yer alan ’’BMW’de Türkçe konuşma yasağı’’ başlıklı haberlerle ilgili RedaktionsNetzwerk Deutschland’a açıklamalarda bulunan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, ’’Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına ‘Burada sadece Almanca konuşacaksınız’ talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, işyerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır kesin ve net bir dille ifade ettik’’ derken, sadece herkesin katıldığı ‘genel çalışma toplantılarında’ Almanca konuşulmasından yana olduklarını belirterek, ‘yasak’ iddialarını yalanladı.

’’BMW işletmelerinde kurumsal olarak kesinlikle bir ‘Türkçe konuşma yasağı’ hiç bir an gündemde olmadı ve olamaz’’ diyen BMW İşletmeleri Sözcüsü Frey, 120 milliyetten çalışanlarından bir kişiye bile herhangi bir ayrımcılık veya ona benzer yasakların olamayacağını, böyle şeylere hiç bir zaman izin vermeyeceklerini belirtirken; dışlamanın her türlüsüne de asla tahammül etmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

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