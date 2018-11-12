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DHA:DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE GÖZYAŞLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde depremde yaşamlarını kaybedenler için dualar okundu.

12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde depremde yaşamlarını kaybedenler için dualar okundu. Kaynaşlı ilçe merkezindeki meydanda dualar okunmasının ardından Kaynaşlı Mezarlığı'na gidildi. Depremde yakınlarını kaybedenler mezarları ziyaret ederek, dua etti. Depremde 7 yakınını kaybeden Sevim Dursun, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatarak, "Acımız çok büyük anlatılamaz, unutulmuyor. Biz 7 kişiyi toprağa verdik. Yeğenlerim, amcam, torunlar 7 kişi" dedi. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye geldiğinde yakınlarının defin edilmiş olduğunu gördüğünü söyleyen Fahri Çapar ise, "Yurt dışında yaşıyorum. Depremde ben kendim burada değildim. Ama annem, babam, amcamın çocukları, amcalarımı depremde kaybettik. Ben Türkiye'ye geldiğimde hepsi defin edilmişti. Ölüsü olan insanlar depremi unutmadılar. Ama ölüsü olmayan insanlar maddiyata gitmeye uğraştılar. Benim gördüğüm kadarıyla pek ders alınmamış gibi geliyor. Yine insanlar 3-5-7 katlı evler yapmaya başladılar." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kaynaşlı'da mevlitten görüntü
Vatandaşların dua ederken görüntüsü
Mezarlıktan görüntü
Sevim Dursun ile röp
Sevim Dursun'un ağlaması
Fahri Çapar ile röp ve detaylar
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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