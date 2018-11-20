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DHA:DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU; PİLOT VE ÖĞRENCİSİNDEN ACI HABER (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan  tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cesetleri, Karacasu ilçesinin kırsal Dikmen Mahallesi'ne getirildi.

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cesetleri, Karacasu ilçesinin kırsal Dikmen Mahallesi'ne getirildi. Cenazelerin buradaki Mahalle Meydanı'nda hazır bekletilen 1'i Karacasu, diğeri ise Kuyucak Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına nakledilmesi bekleniyordu. Ancak bundan vazgeçilip cenazeler dağlık bölgeden indirilip, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine ait arazi aracı ile bekletilmeden Karacasu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Bu arada dağlık alanda uçağın enkazını inceleyen ekipler, uçağın düşme nedeninin yoğun sis olduğunu bildirdi. Yoğun sis nedeniyle pilotun dağı fark etmemiş olabileceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü
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-Dikmen Mahallesi'nde bekleyen cenaze araçlarından görüntü
-Cenazelerin arazi taşıtı ile getirilmesinden görüntü
-Karacasu Devlet Hastanesi'nden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KARACASU (Aydın), (DHA)

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