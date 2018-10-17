DHA;FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 16 YARALI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsü otomobile çarpışması sonucu 16 kişi hafif yaralandı.
Kaza İhsaniye Mahallesi Yeni Ford Yolu Kavşağında meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan Erkut Obat yönetimindeki 41 P 3588 plakalı servis minibüsü kavşakta Adnan Seyhan yönetimindeki 41 GS 197 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ve minibüs sürücüleri ile birlikte minibüs içersideki 14 işçi hafif yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi,,Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araçlar
-Ambülans içersinde yaralıya müdahale
-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar
Haber-Kamera:Soner Gülezer-Gölcük-Dha
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)-
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