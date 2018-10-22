DHA:Firari asker, silahla mağaza çalışanlarını rehin aldı (EK)

İKNA EDİLDİ
Birliğinden firar ederek elinde uzun namlulu tüfeğiyle girdiği AVM'deki bir mağaza çalışanlarını rehin alan asker, güvenlik güçleri ve psikolog tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından ikan edildi. Tüfeğini bırakan asker, ambulansla hastaneye götürüldü.
///GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
PKK'lı teröristten korkunç itiraflar: Çocuklara tecavüz ediyorlar
CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi
Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!
Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi
Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 256'ya yükseldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum