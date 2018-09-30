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DHA:GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 20 dekar kızılçam ormanıyla 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.Gazipaşa'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Aydıncık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 20 dekar kızılçam ormanıyla 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.Gazipaşa'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Aydıncık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yangına 7 arazöz, 2 tanker, 2 itfaiye aracı ve 20 orman işçisi müdahale etti. Ekipler yangını 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 20 dekar kızılçam ormanlık alanla zeytin, badem ve nar ağaçlarının bulunduğu 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Görüntü Dökümü
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- Yangına müdahale için gelen yangın araçlarından görüntü
- Yangın çıkan ormanlık alandan genel ve detay görüntüler
- Orman ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları
- Soğutma çalışmalarından genel ve detay görüntüler

95.1 MB /// 01.33"

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)
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