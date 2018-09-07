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DHA:Kayseri' de bağevine operasyon; FETÖ/ PDY' den yargılanmış 10 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 08:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  daha önce  bir süre cezaevinde  kaldıktan sonra tahliye olan, aralarında esnaf, memur ve işçi olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, dün gece Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir mahallesindeki  bir bağevinde toplantı yaparken, polis tarafından  operasyon düzenlendi.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan, aralarında esnaf, memur ve işçi olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, dün gece Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir mahallesindeki bir bağevinde toplantı yaparken, polis tarafından operasyon düzenlendi. Kaçmak isteyen şüpheliler tek tek yakalanarak, gözaltına alındı.

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