DHA:Kayseri' de bağevine operasyon; FETÖ/ PDY' den yargılanmış 10 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan, aralarında esnaf, memur ve işçi olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, dün gece Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir mahallesindeki bir bağevinde toplantı yaparken, polis tarafından operasyon düzenlendi. Kaçmak isteyen şüpheliler tek tek yakalanarak, gözaltına alındı.

