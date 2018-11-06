DHA:LÖSEV'in çalınan kumbaralarından biri bulundu (EK)

YENİ KUMBARALAR ZİNCİRLE BAĞLANDI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki 4 iş yerinin ardından, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde ev gereçleri satan mağazadaki LÖSEV bağış kumbarasının da çalındığı ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği 27 Eylül'de mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüpheli, dakikalarca kasa etrafında dolaştıktan sonra yaklaşıp LÖSEV bağış kumbarasını elindeki ceketinin içine saklıyor. Bir süre daha kasa etrafında bekleyen şüpheli, ardından mağazadan ayrılıyor. Olayın ardından LÖSEV ile iletişime geçen mağaza yetkilileri yeni bağış kumbaralarını temin edip tekrar kasalarına yerleştirdi.

Mağaza yetkilileri olası hırsızlık girişimlerini engellemek için bağış kumbaralarını zincirle kasaya bağladı.

