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DHA:MİMARİSİYLE TEPKİ ÇEKEN BURJ AL BABAS PROJESİNİ YAPAN ŞİRKET İFLAS ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Araplara satılan şato tipindeki mimarisiyle son dönemde tartışma konusu olan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas adlı devremülk projesini hayata geçiren şirket için mahkeme iflas kararı verdi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Araplara satılan şato tipindeki mimarisiyle son dönemde tartışma konusu olan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas adlı devremülk projesini hayata geçiren şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Mimari yapısı nedeniyle ilçenin tarihi dokusuna uymadığı gerekçesiyle tepkilere neden olan proje ile ilgili konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, " Adam bu şekilde bir projeyle müşteri bulabildiği için bununla yapıyor." dedi.Mudurnu ilçesinde 2011 yılında başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas projesi kapsamında inşaat devam ederken şato tipindeki villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Group şirketi geçen Haziran ayında konkordato için başvurmuştu. Mahkeme şirkete 3 ay süre vermişti. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi söz konusu şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan ve ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle vatandaşların da tepki gösterdiği proje durdu.Şirket sahibi Emin Yerdelen'in karara itiraz edeceği öğrenilirken, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, evlerin yapıldığı bölgenin ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ederek, "35 senelik belediyeciyim. Burası 1992'de SİT alanı ilan edilen bir yer. Bizim zaten belediye başkanlığına geliş amacımız da kültür varlıklarını koruyup, yaşatıp, gelecek kuşaklara aktarmak. Proje ilçe merkezine 3 kilometre dışarıda bir vadide yer alıyor. İlçeden zaten görünümü de müsait değil. Adam bu şekilde bir projeyle müşteri bulabildiği için bununla yapıyor. Merkez nüfusumuz 5 bin. Dışarıdan bu şekilde söylemekle buradaki esnafı, halkı nasıl barındıracaksınız. Şu an gençlik kalmadı. En gencim 60 yaşında. Bunun için buraya yatırımcılar kesinlikle bu dokuyu bozmayacak şekilde gelmeleri lazım. Sakin şehirle kesinlikle alakası yok. Sakin şehir ilçenin belli bir bölgesinde sağlanan bir ortam." dedi.
Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar, yapıların Cittaslow(Sakin Şehir) ünvanı alan ve Unesco Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti. Mudurnu'da yaşayan Fatih Asma isimli vatandaş, "Ortada bir doğa katliamı var. Ama firma battı. En azından bu saatten sonra Mudurnu'ya zarar verilmesin. Yapılsın da maddi olarak getirisi olsun Mudurnu'ya. Mimari yapısı Mudurnu'ya uygun değil. Mudurnu'nun tarihi dokusuna uygun değil. Mudurnu'nun kendine has olan evleri gibi yapılabilirdi. Bir hata yapılmış en azından sonuçlandırılsın. Mimari Mudurnu'ya yakışmadı." diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Belediye Başkanı ile röportaj
-Yapıların görüntüleri
-Drone görüntüleri
-Vatandaşlarla röportajlar
-İlçeden görüntüler
-Mudurnu'nun havadan görüntüleri
-Murat Küçük anons
-Detaylar

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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