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DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın (DHA) Kırıkkale temsilcisi, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybetti

ANKARA, (DHA)- DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın (DHA) Kırıkkale temsilcisi, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem, 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı'nda başlayan Erhan Göğem, Milliyet Haber Ajansı ve DHA'da çalışmaya devam etti. Yerel gazetelerde de muhabirlik yapan Erhan Göğem, bir dönem Kırıkkalespor'da amatör olarak top koşturdu. 2 yıldır kanser tedavisi gören, evli ve 2 çocuk babası Erhan Göğem, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bu sabaha karşı yaşımını yitirdi.
SON ANA KADAR HABER PEŞİNDE
Meslek aşkıyla hayata tutunan Erhan Göğem, son anına kadar muhabirlik yapmaya devam etti. Hastalığına rağmen Kırıkkale ile ilgili gelişmeleri ulusal medyaya taşımaya devam eden Erhan Göğem, Kırıkkale'deki Makina Kimya Endüstrisi mühimmat fabrikasında 3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı patlamayı da ilk duyuran gazeteci oldu.
45'İNCİ YIL ÖDÜLÜ
Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem'e geçen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde onur ödülü verdi.
Burada konuşan Göğem, "Allah sağlık verdiği müddetçe görevimin başında olacağım. Tarihi bir arşive sahip olmak kolay değil ve hatıralar sonuna kadar saklanır" demişti.

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DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybettiDHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybettiDHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybetti

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