DHA'nın servis ettiği 'Münbiç İlerleyişi" dünya basınında 

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başlamış, gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçmişti. İntikal sırasında bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürmüş, TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına almıştı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Uğur Can ile Hasan Dönmez de TSK birliklerinin Münbiç'e doğru intikalini anbean takip etmişti.

İşte TSK ve SMO'nun Münbiç'e ilerleyişini dünyaya fotoğraflarıyla ilk duyuran Demirören Ajansı (DHA) muhabiri Uğur Can oldu. Fotoğrafları uluslararası medya kuruluşlarında yer alan Uğur Can, “Dünyanın önde gelen gazeteleri bizim görüntü ve fotoğraflarımızla Münbiç operasyonunu anlattılar. Bizim için çok gurur verici bir şey" dedi.

“DÜNYA DHA’NIN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ İLE ÖĞRENDİ"

Zorlu bir görev olduğunu ancak bu görevi yerine getirmekten gurur duyduğunu ifade eden Can, “DHA’nın fotoğrafları ve görüntülerinden öğrendi dünya Münbiç operasyonunu. En sıcak bölgede sadece biz vardık. İlk bizim görüntülerimiz ve fotoğraflarımız servis edildi. Dünyanın önde gelen gazeteleri bizim görüntü ve fotoğraflarımızla Münbiç operasyonunu anlattılar. Bizim için çok gurur verici bir şeydi. Biz orada olmaktan ve askerimizin yanında olmaktan gurur duyduk. Ekip arkadaşım Hasan Dönmez’le çalıştık, onun görüntüleri dünya televizyonlarında yayınlandı diye konuştu.

“YABANCI BASIN GÜVENİRLİĞE ÖNEM VERİYOR"

Özellikle savaş bölgelerinde çekilen görüntü ve fotoğraflarda manipülasyonların olduğunu ve yabancı basının bölgeden gelen fotoğrafların güvenirliğine önem verdiğini dile getiren Can sözlerini şöyle sürdürdü: