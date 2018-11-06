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DHA:SAHTECİLİKLE SUÇLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ: KOMPLO KURULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (MSKÜ) Öğretim Üyesi Dr.

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (MSKÜ) Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Açık Önkaş'ın (45) doçentlik unvanı, 7 yıl önce doçent unvanı başvurusu için evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Dr. Nilgün Açık Önkaş, 2017 yılının kasım ayında profesörlüğü hak ettiğini, başvuru yaptığını, kadro yetersizliğinden sıra beklerken böyle bir komplonun kurulduğunu öne sürdü, karara itiraz ettiğini vurguladı.

MSKÜ'de 2001 yılından beri görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş, Ekim 2011'de doçentlik sınavına müracaat etti. 29 Kasım 2012'de ise sözlü sınav sonrası Önkaş'a, doçentlik belgesi verildi. Üniversitede doçent olarak derslere girmeye başlayan Önkaş'ın aldığı ücret, 'Dr.' unvanı aldığı ücrete kıyasla bir miktar arttı. Bu süreç 5.5 yıl sürdü. Bir süre önce Önkaş'ın doçentlik başvurusunu sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla şikayet geldi. MSKÜ bu şikayeti değerlendirdi. Üniversitenin Etik Kurulu, şikayeti incelemeye aldı. Araştırmada, Önkaş'ın doçentlik başvurusunda yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini tespit ettiği öğrenildi. Kurul, Önkaş'ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vardı. Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na (ÜAK) olay bildirildi. ÜAK'ya bağlı Mevzuat Komisyonu da olayı inceledi. Komisyon, Önkaş'ın doçentlik başvurusuna ilişkin işlemin hukuksuz hale geldiğini, doçentlik unvanının da geri alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyondan gelen rapor sonrası, ÜAK Yönetim Kurulu, geçen Haziran ayında, Önkaş'a verilen doçentlik belgesinin geri alınmasına karar verdi. Kurul'un bu kararı, MSKÜ Rektörlüğü'ne gönderildi. MSCÜ Rektörlüğü, geçen ağustos ayında, kararın işleme konulmasını istedi, ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş'a verilen doçent unvanının iptali sonrası 5.5 yıl boyunca ödenen fazla ücretin ise geri alınabileceği öğrenildi. Dr. Nilgün Açık Önkaş ise karar itiraz etti.
İTİRAZ ETTİ, KOMPLO KURULDUĞUNU SÖYLEDİ
Olayla ilgili açıklama yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş ise, şu açıklamayı yaptı:
"22 yıldır akademik hayattayım. Kurucu rektörümüz Ethem Ruhi Fığlalı zamanında Muğla Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Doktoramı Gazi Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı 2002 yılında bitirdim. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladım. 2012 yılında doçent unvanımı 5 profesörden oluşan akademik jüri önünde eser ve sınav aşamalarını oy birliğiyle aldım. Bütün kurum ve kurul onaylarından geçerek, 5.5 yıl doçent olarak çalıştım. 2017 yılının Kasım ayında profesörlüğü hak ettim. Dönemin yönetimine profesörlük kriterlerinin çok üzerinde başarılı çalışmalar yaptığım için profesörlük başvurumu yaptım. Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurula şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım. İtiraz süreci sonuçlanmadan bu haberin yapılması da bana kurulan komplonun ispatıdır. Hukuki süreç devam ederken yapılan asılsız haber, kişilik ve özlük haklarıma zarar verdi. Haberi yapan kişi hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunacağım."
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, konunun her boyutuyla araştırıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nilgün Açık Önkaş'ın yolda yürürken görüntüsü
- Röp. Nilgün Açık Önkaş

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA), DHA)

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