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DHA:SAMSUN'DA YANGIN PANİĞİ 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde, Iraklı ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, Iraklı ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mutheher Khalaf Mohammed'e ait daireden duman çıktığını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, apartmanda bulunan 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan detay
-Dumandan etkilenenlerin dışarı çıkarılması
-Ambulansa bindirilmesi
-Detaylar
Haber-Kamera:Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)

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