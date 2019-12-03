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DHA'ya ÇGD Bursa Şubesi'nden ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme

BU yıl 30.

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BU yıl 30. yaşını kutlayan Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 2019 Yılı Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Bursa Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Muammer İrtem, Genç Kalemler Ödülü’ne layık görüldü.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, Basın Kültür Sarayı Nilüfer Sahnesi’nde gerçekleştirilen 30. Kuruluş Yıldönümü etkinliğinde, geleneksel 'Çağdaş Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Fikir özgürlüğüne, hukuka, barışa, emeğe ve demokrasiye dikkat çekmek amacıyla farklı dallarda verilen ödüllerin dağıtım törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer'in önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, ÇGD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Alkan Uçarsu, ÇGD Zonguldak Şube Başkanı Ali Ayaroğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çeşitli odaların yöneticileri katıldı.
Törende konuşan ÇGD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Alkan Uçarsu, ÇGD’nin demokratik meslek mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz de, 41 yıl önce Ankara’da başlatılan özgür gazetecilik mücadelesinin süreceğini ifade etti. Gecenin sonunda Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, konser verdi.
Törende Genç Kalemler Ödülü'nün sahipleri Demirören Haber Ajansı muhabiri Muammer İrtem ile Berkay Bilik ve Tarık Şenocak’ın oldu. Meslek Onur Ödülü'nün Erdal Özdür ve İsmail Kemankaş’a verildiği gecede, Meslekte Dayanışma Ödülü Gazeteci Kadri Gürsel ile kısa süre önce yayın hayatına son verilen Olaytv-Olayfm çalışanlarına verildi.
Gecede CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na Hukuk Ödülü, Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya Toplumsal Hizmet Ödülü, Güney Özkılınç’a Kent Kültürüne Katkı Ödülü, Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona’ya Eğitim Ödülü, Ahmet Bülent Üçok’a Çevre Ödülü, Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin’e Spor Ödülü, AHBAP’a Sosyal Sorumluluk Ödülü, Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası’na ise Kültür ve Sanat Ödülü takdim edildi.

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