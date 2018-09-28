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DHA'ya iki ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

ADANA’da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), 2017 Basın Yarışması sonuçlandı.

DHA'ya iki ödül

ADANA, (DHA)- ADANA’da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), 2017 Basın Yarışması sonuçlandı. Demirören Haber Ajansı (DHA) Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan, 'Başarı Ödülü'ne, Adana muhabiri Can Çelik ise 'Sinan Tanyıldız Özel Ödülü'ne layık görüldü.
İsmet Ramazan Selçuk başkanlığında, Süreyya Uri, Mustafa Akköse, Erdal Fernergiz, Adnan Poyraz, Mustafa Başkan, Mustafa Özke, Serkan Şenyürek, Bünyamin Yıl’dan oluşan üst jüri, Yusuf Savaş Kürklü, Hakan Köker, Yusuf Baştuğ, Hüseyin Arat, Figen Ekiz, Eren Bozkurt, Murat Yıldırım ve Mehmet Atay’dan oluşan alt jürinin gönderdiği eserleri değerlendirerek ödüle layık görülen çalışmaları belirledi.
DHA Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan, haber dalında 'Örümcek adam işsizliğe çare' haberiyle başarı ödülü kazandı. Adana muhabiri Can Çelik ise Sinan Tanyıldız Özel Ödül'nün sahibi oldu. Ödüllerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verileceği belirtildi.

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DHA'ya iki ödül

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