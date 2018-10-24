HABER

DHA:YAYLADA, TEK TİP İNŞA EDİLEN 6 EV KAÇAK ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda, 6 akraba ailenin, aynı mimaride yan yana inşa ettikleri 6 evin kaçak yapı olduğu ortaya çıktı.

GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda, 6 akraba ailenin, aynı mimaride yan yana inşa ettikleri 6 evin kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Mimarileri dikkat çeken, sahiplerinin 'İmar Barışı' uygulamasına başvurdukları öğrenilen yapılarla ilgili işlem başlatıldı. Yaylaya çıkan ekipler, tutanak tutarken, yapıların 2 yıl önce inşa edildiği belirlendi.
??Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Taşköprü Yaylası'nda 6 akraba aile, aynı mimaride, yan yana 3'er katlı 6 ahşap ev inşa etti. Kar yağışından etkilenmemeleri için Avrupa’da görülen çatı mimarisi uygulanan evlere 'Yeşil Dam Evleri' adı verildi. Evler, yaylayı ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye başladı. Yaylaya gelenler, evlerin otel ya da kiralık olup olmadıklarını soruyor.
YAPILAR KAÇAK ÇIKTI
Ancak 2 yıl önce inşa edilen evlerin kaçak oldukları ortaya çıktı. Mimarileri ile dikkat çeken, sahiplerinin 'İmar Barışı' uygulamasına başvurdukları öğrenilen yapılarla ilgili işlem başlatıldı. Jandarma ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa edilen yapılarla ilgili tespitte bulundu, tutanak tuttu.
‘AVRUPA’DA GÖRDÜK, YAPTIK’
Ev sahiplerinden Ferit Kibar, Taşköprü Yaylası’na evlerinin olmasını istediklerini belirterek “Biz bu otlağı, merayı bozmayalım diye geldik buraya, yarın içerisine, yarı keserek, hayvanların otlak alanlarına müdahale etmeyelim diye daha küçük çapta düşündük. Kendimiz şekillendirdik, doğaya uysun, doğal görüntüyü bozmasın diye düşündük. Yaylada yapılan evler böyle kötü görüntülü olmasın diye. Çok emek harcadık, 2016’da başladık, 2017’de bitirdik. Eşim Avrupa’ya gitmişti, orada görmüş bu şekil yapıları. Bize de böyle ev yapalım diye öneride bulundu. Şehirde yaptırdık, bunun içi tamamen ahşaptır. Dış kısmını sacdan yaptık, yağmurdan ve kardan korumak için. Biz 6 kişi bu evi yaptık, bu kadar kişi büyük bir ev yapıp çok daha ucuz bir maliyet çıkarabilirdik, ama dedik ki doğayla iç içe olsun, doğaya yakışan bir yapı olsun. İsviçre’de var, Alpler’de var, İtalya’da, bizim yaylalarımızda neden olmasın. Bu kadar yapının bir arada olması da tabi ilgi çekti, gelenler 'Burası tesis mi, otel mi?' diye soruyor. Çocukluğumuz burada geçti, bir hevesle yola çıktık. Jandarma da yeni yapı olduğunu düşünerek buraya geldi, fakat biz bu evleri İmar Barışı çıkmadan yaptırmıştık" dedi.
Komşusu Lütfü Karaağaçlı da "Bu yaz çok geldik buraya, arkadaşımızın evini kullandık. Normal evler gibi değil gerçekten, sıra dışı ve hoş yapılmış, tabiata uydurulmuş. Sürekli gelip kalıyoruz, memnunuz biz buradan. Otele benzetiyorlar burayı, ama otel değil, arkadaşlar kendilerine yaptılar, biz de yapımına yardım ettik, gelip kalıyoruz, biz otel gibi kullanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
------------------------
-Yayladan DRONE detayları
-Evlerden detay
-Jandarmanın tutanak tutması
-Ev sahibi ve komşusu ile röp.
-Detaylar

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
'Kozanın İpeğe Heyecanlı Yolculuğu' projesi tamamlandı'Kozanın İpeğe Heyecanlı Yolculuğu' projesi tamamlandı
Turgutlu'da sis etkli olduTurgutlu'da sis etkli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

20 gün önce evlendiği eşini böyle uğurladı!

20 gün önce evlendiği eşini böyle uğurladı!

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

MHP'nin teklifi sonrası Melih Gökçek böyle görüntülendi

AK Partili Bakan'dan çok konuşulacak sözler: Din kisvesi altında çocuklarımız kandırılmasın

AK Partili Bakan'dan çok konuşulacak sözler: Din kisvesi altında çocuklarımız kandırılmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.