DHA:YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 6 GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 Pakistanlı göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 1 kişi tutuklandı.Malkara-Tekirdağ karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri, 'Otomobille göçmenlerin Yunanistan'a kaçtığı' ihbarı üzerine 59 RT 024 plakalı otomobili takibe alarak, durdurdu. Otomobilde bulunan Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 6 kaçak göçmen ile göçmenleri Yunanistan'da kaçıracağı tespit edilen organizatör Bilal Seçi(30) yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise şişme bot, can yelekleri, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda götürülerek ifadesi alınan göçmenler Tekirdağ Göçmen Toplama Merkezi'ne gönderildi. Jandarmadaki soruşturmasının ardından mahkemeye sevk edilen organizatör Bilal Seçi, çıkarıldığı mahkemece, 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakalanan kaçaklar

Kaçarların hastaneye götürülmesi

Jandarmanın önlemleri

Kaçaklardan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

