DHBT nedir, kimler girebilir? DHBT sınavına girmek için KPSS'den kaç puan almak gerekir? DHBT sonuçları ve başvuru

Kısaca KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), her yıl birçok kişiye devlet memuru olmak için çeşitli imkanlar sağlar. Farklı alanları kapsayan bu sınavda din görevlileri ve din alanında hizmet ya da eğitim verebilecek kişiler için de istihdam alanı açılmaktadır.

DHBT nedir?

DHBT, KPSS sınavının bir bölümü olan ve açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı olan bir sınavdır. Bu sınav için başvurular her yıl belli tarihlerde yapılabilir ve çeşitli şartları yerine getiren kişiler bu sınava girebilir. ÖSYM sayfasında her yıl DHBT ne zaman başvurusunun açılacağı ve bu sınavın ne zaman yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılır.

KPSS DHBT sonuçları girilen sınavın ardından açıklanır ve atamalar gerçekleştirilir. Örnek olarak 2024 yılı için DHBT sınavı sonuçlarının 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00’dan itibaren açıklanacağı belirtilmiştir.

DHBT'ye kimler girebilir?

Bu sınava girmek için bir sayı kısıtlaması bulunmamaktadır ve bazı şartlara uygun olan herkes bu sınava başvuru yapabilir. Sınava giren kişiler için belirtilen puan barajını aşanların çeşitli alanlarda istihdam sağlanır. Sınava çalışırken internette yer alan ve önceki yıllara ait DHBT çıkmış sorulardan yararlanılabilir.

Şu özellikteki kişiler DHBT sınavına girebilir:

İmam Hatip liselerinden mezun olan kişiler

İslami ilimler fakültelerinden mezun olan kişiler

İlahiyat fakültelerinden mezun olan kişiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezuniyeti bulunan kişiler

İlahiyat bölümü ön lisans programından mezun olan kişiler

DHBT sınavına girmek için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

1 ve 2 olmak üzere, 2 bölümden oluşan DHBT sınavı için başvurular her yıl önceden belirlenen tarihlerde yapılır. Bu tarihleri takip ederek sınava girebilmek mümkün olur. DHBT başvuru sürecinin ardından sınava girilir.

Sınavda belli bir puan barajının aşılması gerekir. Alınan puana göre atama yapılır. Atanma şartlarının başında DHBT sınavından belirlenen puanları almak gerekir. Bu sınavdan en az 60 puan alınması gerekir.