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DHBT sınav yerleri açıklandı! | DHBT giriş belgesi sorgulama

01.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (DİB) görev almak isteyen vatandaşlar ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvurularını 6 – 16 Kasım 2020 tarihleri arasında kabul etti. Pandemi nedeniyle ertelenen DHBT sınavı, açıklanan bilgilerden sonra 11 Nisan 2021 tarihine ertelendi. Sınava girip Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetleri alanında görev almak isteyen kişilerin sınav giriş yerleri de belli oldu.

DHBT sınav yerleri açıklandı! | DHBT giriş belgesi sorgulama

DHBT’ye girecek olan adayların, KPSS’de girdikleri öğrenim düzeyine göre sınava katılmaları zorunludur. Lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlamış olan adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmış olmaları ve genel kültür ve genel yetenek oturumlarına katılmaları gerekmektedir. DHBT’ adaylara toplam 40 soru sorulacak ve bu sorular için toplam 60 dakika süre verilecektir. Sınav tarihinin yaklaşması ile beraber, adayların sınava girecekleri yerler de belli oldu.

DHBT SINAV YERLERİ

DHBT sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen DHBT oturumunun 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 1 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.

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DHBT’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DHBT sınavına birçok kesimden vatandaş başvurabilmektedir. DHBT sınavına son sınıfta okuyan lise öğrencileri dahil başvuru yapabilmektedir. Mezun olmuş ve mezun olacak lise, ön lisans ve lisans öğrencileri de sınava başvurabilir. KPSS puanı gibi 2 yıl geçerli bir puan olduğu için 2 yıl içerisinde okulu bitirecek öğrenciler de sınava başvuru yapabilir fakat okulu bitirmeden tercih yapamazlar.


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