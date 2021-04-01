DHBT sınav yerleri açıklandı! | DHBT giriş belgesi sorgulama

DHBT’ye girecek olan adayların, KPSS’de girdikleri öğrenim düzeyine göre sınava katılmaları zorunludur. Lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlamış olan adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmış olmaları ve genel kültür ve genel yetenek oturumlarına katılmaları gerekmektedir. DHBT’ adaylara toplam 40 soru sorulacak ve bu sorular için toplam 60 dakika süre verilecektir. Sınav tarihinin yaklaşması ile beraber, adayların sınava girecekleri yerler de belli oldu.

DHBT SINAV YERLERİ

DHBT sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen DHBT oturumunun 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 1 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.