DHI ve FUE saç ekimi arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Saç dökülmesi kafa derisinde, yüzde ya da tüm vücutta görülen bir cilt hastalığı problemidir. Saç dökülmesinin birincil nedenleri arasında yaşlanma, hormonal değişiklikler ve ailede kellik geçmişi gibi faktörlerin birleşimi yer alır.
DHI olarak kısaltılan Direkt Saç Ekimi, FUE saç ekim tekniğinin geliştirilmiş bir üst versiyonudur. Bu tekniğin özelliği operasyon sürecinde implanter denilen çok ince uçlu bir kalem kullanılmasıdır. FUE tekniğinde mikromotor kullanılırken, DHI tekniğinde saç greftlerinin çıkarılması ve ekilmesi işlemleri implanter kalemiyle tek tek yapılır. Saç greftleri, her saç ekimi tekniğinde olduğu gibi DHT hormonuna karşı duyarsız olan başın arka ve yan kısımlarından alınır. Sadece bu teknikte geçerli olacak şekilde de kanal açılmaksızın doğrudan saçın dökülen kısımlarına ekilir. DHI saç ekim tekniği sadece özel eğitim almış sertifikalı uzmanlar tarafından yapılır. Bu tekniğin en önemli avantajı budur. Kişinin ihtiyacına göre 4.000 civarı greft alımı ve ekimi ortalama 8 saatte yapılır. Alınan greft sayısına göre tüm işlemler elle yapıldığı için bu süre daha uzun ya da daha kısa olabilir. Operasyon lokal anestezi uygulanarak yapılır, işlem esnasında herhangi bir şey hissedilmez.
İki teknik arasındaki diğer farklar ise şunlardır:
-FUE tekniğinde saç köklerinin ekilebilmesi için kanal açılması gerekirken, DHI tekniğinde alınan saç kökü direkt ekilebilir.
-DHI tekniğinde ekilen saç miktarı ve yoğunluğu daha fazladır.
-DHI tekniğinde sonuçlar FUE tekniğine göre çok doğal görünüme sahiptir.
-DHI tekniğinde herhangi bir yara izi kalmazken, FUE tekniğinde yara izi kalmaması cerrahın yeteneği ve tecrübesine bağlıdır.
-DHI tekniğinden sonra aynı gün işe dönülebilirken, FUE saç ekim tekniğinde bu süre 5-6 günü bulabilir.
-DHI tekniğinde saç kökleri hasar görmezken, FUE tekniğinde yine saç ekim uzmanının tecrübesine ve saç ekim merkezinin kalitesine bağlıdır.
-İyileşme süresi DHI saç ekim tekniğinde çok daha kısadır.
-FUE saç ekim tekniği tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlayan saç ekim tekniklerinden birisidir.
-DHI saç ekim tekniği ise özel eğitim gerektiren, bu yüzden çok nadir saç ekim merkezinin kullandığı bir tekniktir.
-Tüm bu nedenlerden DHI tekniğinin fiyatı FUE tekniğine göre daha yüksektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum