DHI ve FUE saç ekimi arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Saç dökülmesi kafa derisinde, yüzde ya da tüm vücutta görülen bir cilt hastalığı problemidir. Saç dökülmesinin birincil nedenleri arasında yaşlanma, hormonal değişiklikler ve ailede kellik geçmişi gibi faktörlerin birleşimi yer alır.

DHI ve FUE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

DHI olarak kısaltılan Direkt Saç Ekimi, FUE saç ekim tekniğinin geliştirilmiş bir üst versiyonudur. Bu tekniğin özelliği operasyon sürecinde implanter denilen çok ince uçlu bir kalem kullanılmasıdır. FUE tekniğinde mikromotor kullanılırken, DHI tekniğinde saç greftlerinin çıkarılması ve ekilmesi işlemleri implanter kalemiyle tek tek yapılır. Saç greftleri, her saç ekimi tekniğinde olduğu gibi DHT hormonuna karşı duyarsız olan başın arka ve yan kısımlarından alınır. Sadece bu teknikte geçerli olacak şekilde de kanal açılmaksızın doğrudan saçın dökülen kısımlarına ekilir. DHI saç ekim tekniği sadece özel eğitim almış sertifikalı uzmanlar tarafından yapılır. Bu tekniğin en önemli avantajı budur. Kişinin ihtiyacına göre 4.000 civarı greft alımı ve ekimi ortalama 8 saatte yapılır. Alınan greft sayısına göre tüm işlemler elle yapıldığı için bu süre daha uzun ya da daha kısa olabilir. Operasyon lokal anestezi uygulanarak yapılır, işlem esnasında herhangi bir şey hissedilmez.