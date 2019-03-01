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DHKP-C elebaşları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin elebaşlarından örgütün sözde ‘genel sekreteri’ Ümit İlter, Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Barış Yüksel ve Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.İstanbul Okmeydanı’nda örgüte yakın bir kültür merkezinde ‘Sağır Oda’ diye tabir edilen sığınakta yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin sözde ‘genel sekreteri’ ‘yeşil’ listede başına konan 1 milyon lira ödülle aranan Ümit İlter, örgüt hiyerarşisinde ‘Türkiye Sorumlusu’ olarak gösterilen Caferi Sadık Eroğlu ile İçişleri Bakanlığınca ‘aranan teröristler’ listesinde ’gri’ kategoride bulunan Emel Yeşilırmak’ın da aralarında bulunduğu üst düzey 8 örgüt üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi.Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sorgu hakimliğine sevk edilen DHKP-C’nin elebaşlarından örgütün sözde ‘genel sekreteri’ Ümit İlter, Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Barış Yüksel ve Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik tutuklandı.Aynı soruşturma kapsamında İdil Kültür Merkezi’nde ‘gözcü’ oldukları iddia edilen Betül V.

İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin elebaşlarından örgütün sözde ‘genel sekreteri’ Ümit İlter, Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Barış Yüksel ve Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Okmeydanı’nda örgüte yakın bir kültür merkezinde ‘Sağır Oda’ diye tabir edilen sığınakta yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin sözde ‘genel sekreteri’ ‘yeşil’ listede başına konan 1 milyon lira ödülle aranan Ümit İlter, örgüt hiyerarşisinde ‘Türkiye Sorumlusu’ olarak gösterilen Caferi Sadık Eroğlu ile İçişleri Bakanlığınca ‘aranan teröristler’ listesinde ’gri’ kategoride bulunan Emel Yeşilırmak’ın da aralarında bulunduğu üst düzey 8 örgüt üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi.
Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sorgu hakimliğine sevk edilen DHKP-C’nin elebaşlarından örgütün sözde ‘genel sekreteri’ Ümit İlter, Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak, Barış Yüksel ve Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında İdil Kültür Merkezi’nde ‘gözcü’ oldukları iddia edilen Betül V. ile Sultan G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki ’yeşil’ kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri İlter ve ’gri’ kategorideki Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, ’Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve aynı suçtan aranan Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, ’kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek’, ’yönetmek’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince geçtiğimiz Salı günü yakalanmıştı.

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