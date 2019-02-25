DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Kocaeli’de bulunan Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi Koğuşu’nun havalandırmasında bir peçete üzerine yazılmış, üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulunması sonrası 4 DHKP-C'li terörist hakkında dava açıldı. Edinilen bilgiye göre 2018 yılının Ocak ayında Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen olayda koğuş havalandırmasında üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulundu. Cezaevi görevliler tarafından bulan not, daha sonra kriminal incelemeye götürdü. İncelemede nottaki yazıların 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis memuru Mücahit Daştan'ı şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet cezasından tutuklu bulunan DHKP-C'li kadın terörist Nurgül Acar’ın (34) el yazısı ile örtüştüğü belirlendi. Tespitin arından Acar ile birlikte yakın koğuşlarda kaldığı belirlenen ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hükümlü bulunan G.B., S.I. ve S.Ö. hakkında soruşturma açıldı.

BOMBA NOTUNU REDDETTİLER

Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasında tutuklu Nurgül Acar, S.I. ve G.B. hazır bulunurken S.Ö. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkemede suçlamaları ve not ile ilgili kriminal raporları dinleyen 4 sanık, suçlamaları reddetti. Sanıklardan polis katili terörist Acar, bulunan notun cezaevi yetkililerince kendi üzerine atıldığını iddia ederek, notu kendisinin yazmış olma ihtimali olması halinde bile diğer şüphelilerin suçsuz olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ise eksik evrakların ve savunmaların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

POLİS MEMURU MÜCAHİT DAŞDAN'I ŞEHİT ETMİŞTİ

Öte yandan, bombalı saldırı ve bomba düzeneği içerikli notu yazdığı iddia edilen Nurgül Acar'ın çok sayıda eyleme katıldığı ve 2012 yılında bir saldırıda polis memurunu şehit ettiği ortaya çıktı. 11 Aralık 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Polis merkezine 1'i kadın 2 kişi tarafından bombalı ve silahsı saldırı düzenlendi. Olayda polis memuru Mücahit Daşdan şehit olurken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan DHKP-C'li terörist Nurgül Acar, polis ekiplerince yaralı yakalandı. simli polis memuru hayatını kaybetti. Saldırganlardan bir tanesin kaçarken kadın saldırgan ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili yakalanan kadın saldırganın bomba imha ekiplerince incelenen çantasından 1 el bombası ve üzerinde 1 silah çıktı.