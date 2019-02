DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Kocaeli’de bulunan Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi Koğuşu’nun havalandırmasında bir peçete üzerine yazılmış, üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulunması sonrası 4 DHKP-C'li terörist hakkında dava açıldı. Edinilen bilgiye göre 2018 yılının Ocak ayında Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen olayda koğuş havalandırmasında üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulundu. Cezaevi görevliler tarafından bulan not, daha sonra kriminal incelemeye götürdü. İncelemede nottaki yazıların 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis memuru Mücahit Daştan'ı şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet cezasından tutuklu bulunan DHKP-C'li kadın terörist Nurgül Acar’ın (34) el yazısı ile örtüştüğü belirlendi. Tespitin arından Acar ile birlikte yakın koğuşlarda kaldığı belirlenen ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hükümlü bulunan G.B., S.I. ve S.Ö. hakkında soruşturma açıldı.