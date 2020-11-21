DHKP-C operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 450 gram ağırlığında kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DHKP-C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Sarıyer Küçük Armutlu bölgesinde bulunan 20 adrese yönelik hava destekli eş zamanlı operasyonda R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli 6 şüpheli gözaltına aslındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G.’nin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, E.Ç. isimli şahsın ise “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan arandıkları ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 450 gr ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 4 adet telsiz, 45 adet havai fişek, ve 2 adet örgütsel içerikli yasadışı pankart ele geçirildi.

