DHKP- C şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, 'DHKP- C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. (51), Yunanistan'a kaçmak isterken tarlada jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi tarlada yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelinin 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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