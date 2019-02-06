HABER

DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 20:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü DHKP-C'nin elebaşlarından Musa Aşoğlu 6 yıl 9 ay hapis cezası aldı

HAMBURG (AA) - Almanya'da yargılanan terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa Aşoğlu, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, 2016 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Aşoğlu, yabancı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt için mali kaynak bulmak için talimatlar vermek ve bağış paralarını teslim almaktan suçlu bulundu.

Savcılığın 7,5 yıl hapis istediği Aşoğlu için mahkeme 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Aşoğlu'nun Hollanda vatandaşlığı da bulunuyor.

Teröristin avukatı Fatma Sayın kararı temyiz edeceklerini belirtti.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Çipras, Binali Yıldırım ile görüştüÇipras, Binali Yıldırım ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Şule Çet'in davasında sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Şule Çet davasının ilk duruşması sona erdi

Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.