- DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı operasyon polis kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren polis ekipleri tabandaki parkeleri söküyor. Daha sonra parkelerin altındaki kapağı açarak gizli bölmeye ulaşıyor.

Gizli bir bölmeden, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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