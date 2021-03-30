DHKP/C sorumlusu, İstanbul Emniyeti ve karakol saldırılarının talimatını vermiş

İstanbul’da yakalanan terör örgütü DHKP/C’nin sözde Türkiye Sorumlusu Yasemin K.’nın, 2012’de Yenibosna’daki bir polis karakoluna ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı ile Gaziosmanpaşa’da bir polisin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği iddia ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DHKP/C’ye yönelik dün gece operasyon düzenlenmiş, Sarıyer Armutlu ve Üsküdar’da yapılan baskınlarda örgütün sözde Türkiye Sorumlusu Yasemin K. ile DHKP/C’nin ‘Memur Yapılanması’ndan sorumlu üyesi Yeter Gönül A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan örgüt sorumlularının Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam ederken, operasyonun detayları da belli oldu. Emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin K.’nın, 2012’de Yenibosna’daki 75. Yıl Polis Merkezi’ne ve 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı ile yine 2012’de Gaziosmanpaşa’da bir polisin şehit edilmesi eylemlerinin talimatlarını verdiği iddia edildi.

Aynı operasyonda yakalanan örgütün sözde Memur Yapılanması’ sorumlusu Yeter Gönül A.’nın ise Ankara Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerin planlayıcısı ve organizasyonunu yapan kişi olduğu öne sürülürken, eylemlerin örgüt baskısıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.