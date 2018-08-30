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DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan DHKP/C şüphelisi U.B.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan DHKP/C şüphelisi U.B. gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 'Hudut Kartalları' askerleri, birinci derece askeri yasak bölgede 1 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen şüphelinin DHKP/C üyesi olduğu tespit edildi. Sınırdaki işlemlerinin ardından U.B., Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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