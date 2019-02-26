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DHKP/C’li teröristlerin yakalanma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı DHKP/C’li teröristlerin saklandıkları İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskın anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı Şişli’deki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağa yapılan baskın anına ilişkin polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı DHKP/C’li teröristlerin saklandıkları İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskın anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı Şişli’deki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağa yapılan baskın anına ilişkin polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerince ‘sağır oda’ olarak tabir edilen sığınağın dışarıdan tamamen izole edildiği görülürken, operasyonu gerçekleştiren terör polisi arananlar teröristler listesinde ‘gri’ ve ‘yeşil’ kategoride yer alan zanlıların saklandıkları sığınağın kapıların oksijen makineleri ile keserek giriyor.

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