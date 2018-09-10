DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davası

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçlamaların "silahlı terör örgütü yönetici ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" olduğunu ifade ederek, Avukatlık Kanunu'na göre iddia olunan eylemlerin ağır ceza mahkemesi yargılaması olması nedeniyle genel hükümler çerçevesinde işlem yapılması talebinin reddine karar verdi.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Ayşe Acanikli, müvekkillerinin avukat olduğunu, Adalet Bakanlığı'ndan avukatlarla ilgili soruşturma izni alınmadığını ifade ederek, davanın durdurulmasını, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri ve farklı ülkelerden gelen avukatlar da izledi. Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianame okundu.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın konferans salonunda, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 17 tutuklu, 1 tutuksuz sanık ile çok sayıda avukat katıldı.

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişinin "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Sanıkların evlerinden, üstlerinden ve üyesi oldukları Halkın Hukuk Bürosu (HHB) kurumlarından ele geçirilen materyallerin de incelendiği anlatılan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün kuruluş kongresinde örgüt üyeliği hakkında belirtilen ifadelerin de bir bütün olarak değerlendirildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün Halkın Hukuk Bürosu yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili olarak avukatlık yapan 17'si tutuklu 2’si firari, 20 sanık yer aldı.

Bu arada, duruşma öncesinde bir grup avukat tarafından adliye önünde pankart açılarak, sanıkların tahliyesine ilişkin basın açıklaması yapıldı. \

Diğer bir kısım tutuklu sanığın da savunmalarını tamamladığı duruşma, cuma gününe kadar devam edecek.

Sanık Selçuk Kozağaçlı, 22 yıldır avukatlık mesleği yaptığını, bu zamana kadar mesleğini icra ettiğini ve avukatlık mesleğinin ortadan kaldırılmak istendiğini öne sürdü.

"Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütünün alt yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu'nun, örgütün 'Merkezi Komite' olarak adlandırılan yurt dışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurt dışında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettikleri, HHB dahilinde faaliyet gösteren avukatların örgüt içerinde 'sporcular' kod ismiyle anıldığı, örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, yanlarına gelip gittikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara, 'gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin' talimatını verdikleri, cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleriyle örgüt yöneticileri arasında aracılık (kuryelik) işlemi yaptıkları, örgütün üst düzey yöneticilerin bu avukatlar kanalıyla cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları, örgütün legal alanında faaliyet gösteren şahıslar hakkında aranmaları veya hapis cezaları kesinleştiğinde HHB'ye mensup şüpheliler tarafından öğrenilerek ülke içerisindeki terör örgütünün genel komitesine bildirildiği, örgüt mensuplarının da bu sayede illegal alana geçtikleri ya da örgüt tarafından yurt dışına kaçırıldıkları anlaşılmıştır." \

- "Örgütsel gizlilik için kod isim kullandılar"

İddianamede, Halkın Hukuk Bürosu üyesi olan şüphelilerin, terör örgütlerinin işleyiş ve gizliliğe riayet kuralına uygun olarak kod isim aldıkları savunularak, şüphelilerden Selçuk Kozağaçlı’nın "ODTÜ'lü", Oya Aslan’ın "Onur", Bartın Timtik’in "Saadet", Behiç Aşçı’nın "Eser", Engin Gökoğlu’un "Deniz" ve Özgür Yılmaz’ın da "Mahir" kod isimlerini kullandıklarının tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu diğer avukat şüphelilerle ilgili ise Halkın Hukuk Bürosu bünyesinde terör örgütüne organik bağlı olarak, çıkar ve amaçları doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunarak "üye" konumunda oldukları, bu kapsamda örgüt mensupları arasında kuryelik yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan veya dışarıda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ilettikleri iddiaları sıralandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Oya Aslan ile tutuklu şüpheliler Bartın Timtik ve Özgür Yılmaz’ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Ebru Timtik, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Ayşegül Çağatay, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Günay Dağ, Naciye Demir, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Yağmur Erener Evin, Yaprak Türkmen ve Zehra Özdemir’in ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

