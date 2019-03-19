DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davası

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Kozağaçlı’yı söylemlerine dikkat etmesi ve savunmasını yapması, aksi halde mikrofonunu kapatacağı yönünde uyardı. Başkan Gürlek, itham şeklindeki söylemlerine devam etmesi üzerine sanık Ağaçlı’nın, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verdi. Bu sırada diğer sanıkların slogan atması ve sanık avukatlarının alkış tutarak masaya vurmaları üzerine duruşma salonunun boşaltılmasına karar verildi.

Diğer tüm tutuklu sanıklar da heyetin reddi talebinde bulundu.

CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyruklu avukatlar ve çok sayıda sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Barkın Timtik ve Engin Gökoğlu ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

Kısa bir aranın ardından, yalnızca tutuksuz sanıklarla sanık yakınlarının bulunduğu salonda yeniden başlayan duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Mandacı’ya esasa ilişkin savunması soruldu.

Sanık Mandacı, avukatının duruşma salonunda olmadığını ve mütalaayı inceleyemediğini söyleyerek, esasa ilişkin savunma yapamayacağını ifade etti.

Hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri bulunduğunu, bu nedenle maddi ve manevi anlamda sıkıntılar yaşadığını kaydeden Mandacı, "Dinlenilen 20 tanıktan sadece Berk Ercan’ın hakkımda beyanı var. Halkın Hukuk Bürosu’nda çalışmadım. Esasa dair savunmamı yapmam için süre istiyorum." dedi.

Mandacı’nın taleplerinin alınmasının ardından, sanık yakınları, oturumun düzenini bozmaları nedeniyle salondan çıkarıldı.

Duruşmada daha sonra, savunması sorulan tutuksuz sanık Zehra Özdemir de avukatı salonda olmadığı için esasa ilişkin savunma yapmayacağı belirterek, “Hakkımdaki karakola giderek imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum. Homeofis çalışıyorum. Bütün evraklarım, müvekkil bilgilerim bilgisayarımda. Bilgisayarımın iadesini istiyorum. Esasa ilişkin savunma yapmak için süre istiyorum." diye konuştu.