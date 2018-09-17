DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında tutuklamalar

Tutuklama taleplerini değerlendiren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, bu sanıklardan Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşcı, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Naciye Demir, Selçuk Kozağaçlı, Süleyman Gökten ve Şükriye Erden'in tahliyelerine yönelik itirazı kabul ederken, sanıklar Yaprak Türkmen, Didem Baydar Ünsal, Zehra Özdemir, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Eren Evin yönünden ise düzeltilecek bir husus bulunmadığından itirazı reddetti.

Gözaltına alınan avukatlar için dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, nöbetçi İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi adına ara duruşma yapıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasından sonra hakkında yakalama emri bulunan ancak gözaltına alınmayan avukatlardan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı da duruşmada ifade vermek istedi. Kozağaçlı'nın tartıştığı mahkeme heyetinin salonu boşaltma talimatı vermesi üzerine duruşma salonuna gelen polisler, salondaki avukatları zor kullanarak dışarı çıkardı. Kozağaçlı gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mahkeme heyeti savcılık itirazını kabul ettiği 12 sanık hakkında, dosyadaki delil durumu, tanık ve gizli tanık beyanları, dijital materyal içerikleri, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması, işin önemi ve verilmesi gereken cezayla ölçülü olması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması gerekçeleriyle tutuklamaya yönelik yakalama emirleri düzenlenmesine hükmetti.

Sanıkların evlerinden, üstlerinden ve üyesi oldukları HHB kurumlarından ele geçirilen materyallerin de incelendiği anlatılan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün kuruluş kongresinde örgüt üyeliği hakkında belirtilen ifadelerin de bir bütün olarak değerlendirildiği bildiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'nin Halkın Hukuk Bürosu (HHB) yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili olarak avukatlık yapan 17'si tutuklu 2’si firari, 20 sanık yer alıyor.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na bugün getirilen Kozağaçlı için de aynı mahkemece ara duruşma açıldı. Savunması alınan Kozağaçlı da tutuklandı. Kozağaçlı'nın tutuklanma kararının okunması sırasında salonda bulunan avukatlar, slogan attı ve duruşma salonuna gelen polislerce zor kullanılarak dışarı çıkarıldı.

"Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütünün alt yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu'nun, örgütün 'Merkezi Komite' olarak adlandırılan yurt dışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurt dışında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatlarıyla hareket ettikleri, HHB dahilinde faaliyet gösteren avukatların örgüt içerinde 'sporcular' kod ismiyle anıldığı, örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, yanlarına gelip gittikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara, 'gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin' talimatını verdikleri, cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleriyle örgüt yöneticileri arasında aracılık (kuryelik) işlemi yaptıkları, örgütün üst düzey yöneticilerinin bu avukatlar kanalıyla cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumluların da gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları, örgütün legal alanında faaliyet gösteren şahıslar hakkında aranmaları veya hapis cezaları kesinleştiğinde HHB'ye mensup şüpheliler tarafından öğrenilerek ülke içerisindeki terör örgütünün genel komitesine bildirildiği, örgüt mensuplarının da bu sayede illegal alana geçtikleri ya da örgüt tarafından yurt dışına kaçırıldıkları anlaşılmıştır." \

- "Örgütsel gizlilik için kod isim kullandılar"

İddianamede, Halkın Hukuk Bürosu üyesi olan şüphelilerin, terör örgütlerinin işleyiş ve gizliliğe riayet kuralına uygun olarak kod isim aldıkları savunularak, şüphelilerden Selçuk Kozağaçlı’nın "ODTÜ'lü", Oya Aslan’ın "Onur", Bartın Timtik’in "Saadet", Behiç Aşçı’nın "Eser", Engin Gökoğlu’un "Deniz" ve Özgür Yılmaz’ın da "Mahir" kod isimlerini kullandıklarının tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede, Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu diğer avukat şüphelilerle ilgili ise Halkın Hukuk Bürosu bünyesinde terör örgütüne organik bağlı olarak, çıkar ve amaçları doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunarak "üye" konumunda oldukları, bu kapsamda örgüt mensupları arasında kuryelik yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan veya dışarıda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ilettikleri iddiaları sıralanıyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Oya Aslan ile tutuklu şüpheliler Bartın Timtik ve Özgür Yılmaz’ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Ebru Timtik, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Ayşegül Çağatay, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Günay Dağ, Naciye Demir, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Yağmur Erener Evin, Yaprak Türkmen ve Zehra Özdemir’in ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

