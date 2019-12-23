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DHKP/C’nin TBMM’deki terör eylemi girişimi davasında CHP’li Tanal tanık olarak dinlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

TBMM’de terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.Ankara 14.

TBMM’de terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında ek iddianame hazırlandığını, bu kapsamda sanıkların savunmalarının alınacağını belirtti. Sanık Yücel, iddianamenin kendisine ulaşmadığı için savunma yapamayacağını belirterek ek süre talebinde bulundu. Sanık Zincir ise iddianamenin kendisine ulaştığını ancak diğer sanık Yücel ile aynı anda savunma yapmak istediği için ek süre talebinde bulunduğunu ifade etti. Daha sonra olaya şahit olan TBMM personelleri tanık olarak dinlendi. Tanık Seçil Çelik A., TBMM ziyaretçi kabul salonunda çalıştığını anlatarak, "Ben olaya tanık oldum. Sanıklar bizden sorumlu olan müdürümüz Murat Beyi rehin almaya çalışıyorlardı. İlk önce arkadaşlarıma haber verdim, sonra olayı polise bildirdik. Murat Beyin boynunu sıkmaya çalışıyorlardı. Polis, şahısları etkisiz hale getirdi" diye konuştu.
Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme, TBMM’de sanıklarla görüştüğü belirtilen CHP İstanbul Milletvekili Tanal’ın mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Olayın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs 2019’da TBMM’ye girmeye çalışırken bir kişiyi rehin alan Mulla Zincir ve Eylem Yücel hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "mala zarar vermek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından iddianame hazırlamıştı. İddianamede, Zincir ve Yücel’in DHKP/C terör örgütü üyesi oldukları ve olay günü kaleme iliştirilmiş jilet ve bomba süsü verilmiş plastik kutuyla TBMM’ye girmeye çalıştıkları belirtildi. Zincir ve Yücel’in, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında DHKP/C militanları tarafından şehit edilmesi benzeri eylemi TBMM’de gerçekleştirmeyi amaçladıkları, içeri giremeyince de bir kişiyi rehin aldıkları kaydedildi.

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