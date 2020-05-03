HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DHMİ’den Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastane ile ilgili açıklama

DHMİ’den Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastane ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 20:16 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı’nda inşa edilen hastanenin alanda düzenlenen operasyonlara olumsuz bir etkisinin bulunmadığını açıkladı.

DHMİ’den Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastane ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve Atatürk Havalimanı’na inşası başlayan 1000 yataklı hastanenin alanda gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonlarına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını duyurdu.

DHMİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ ETKİSİ YOK"

İnşa edilen hastanenin sınırlı sayıda gerçekleşen uçuş operasyonlarına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı, operasyonlar için farklı bir pistin kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Havalimanında gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır. Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen Hastane’nin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel Havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır. Öte yandan Annex-14’te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mania teşkil etmemektedir."

Ayrıca söz konusu açıklamada, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı da kaydedildi.

DHMİ’den Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastane ile ilgili açıklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
Yaralı kızıl şahin tedaviye alındıYaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Playstation 4

Playstation 4

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Koronavirüsü yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

Mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

Son dakika: Türkiye'de 61 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Tunç Soyer duyurdu! Dünya İzmirliler Günü ilan edildi

Tunç Soyer duyurdu! Dünya İzmirliler Günü ilan edildi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, yakalanınca polisi yumrukladı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, yakalanınca polisi yumrukladı

Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuçlar

Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuçlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.