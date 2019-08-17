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DHMİ Genel Müdürü Keskin: 3'üncü pistin hizmete alınmasıyla kapasite saatte 80 uçaktan 120'ye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Hüseyin Keskin İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden 3'ncü pistin faaliyete geçmesi ile birlikte hem uçuş kapasitesinin saatte 80 uçaktan 120'ye yükseleceğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürü Keskin: 3'üncü pistin hizmete alınmasıyla kapasite saatte 80 uçaktan 120'ye çıkacak

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Hüseyin Keskin İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden 3'ncü pistin faaliyete geçmesi ile birlikte hem uçuş kapasitesinin saatte 80 uçaktan 120'ye yükseleceğini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Hüseyin Keskin, 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Havalimanı 3'ncü pist inşaatında incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Keskin, "İç hatlar terminaline yakın konumdaki 3'üncü paralel bağımsız pistin hizmete alınmasıyla taksi süreleri oldukça azalacak, hava trafik kapasitesi de inşallah saatte 80 uçak kalkış-inişten 120'ye çıkacak. Havacılık tarihimizde yeni bir sayfa açan İstanbul Havalimanında tüm fazların planlanan tarihte bitirilmesine yönelik çalışmalara desteğimiz kararlılıkla sürecek. Dünyanın gıpta ettiği bu muhteşem esere emeği geçen, katkı sunan ve sunacak olan herkese kalbi teşekkürler"dedi.

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DHMİ Genel Müdürü Keskin: 3'üncü pistin hizmete alınmasıyla kapasite saatte 80 uçaktan 120'ye çıkacak

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