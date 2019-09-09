HABER

DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılık sektörü Türkiye’nin yüz akı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2019 yılının ilk 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık ’öncü sektör’ olarak Türkiye’nin yüz akı olmayı sürdürüyor" dedi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 2019 yılının ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2019 yılının ilk 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık ’öncü sektör’ olarak Türkiye’nin yüz akı olmayı sürdürüyor" dedi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 2019 yılının ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Türkiye’nin uygulamaya geçirdiği yeniliklerle havacılık alanından dünya çapında başarılar elde ettiğini söyleyen Keskin, "Son 10 yılda hava yolu yolcu trafiğinin yaklaşık üç kat arttığı ülkemizde, havacılık ‘öncü sektör’ olarak Türkiye’nin yüz akı olmayı sürdürüyor. 2019 yılının Ağustos ayı ve yılın ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri ’havada ağustos bereketi’ olarak ifade edebileceğimiz çok güzel bir tabloya işaret ediyor. Havalimanlarımızda Ağustos ayında 23 milyon 262 bin 843 yolcuya hizmet sunuldu. Sekiz aylık dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda ettiBinlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda etti
EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doyduEÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününüz kutlu olsun!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.